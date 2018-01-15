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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, ЕС, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Транспорт, Украина

Поляки назовут китайские корабли в честь Львова и Тернополя


Польша планирует назвать новоприобретенные морские суда в честь двух украинских городов, которые расположены на бывших польских территориях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Radio Szcecin.

Польша закупила новые корабли китайского производства и планирует переназвать их «именами городов на бывших польских территориях». Первый корабль, который получат из Китая, поляки назовут «Львов».

«Мы меняем названия кораблей, которые уже стоят готовые в китайских верфях. Для жителей Щецина (крупнейший городской порт в Польше) и не только это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели имена бывших польских городов на восточных пограничных землях», — прокомментировал менеджер госкомпании «Польское морское пароходство» Павел Бжезицкий.

В общем поляки планируют переименовать 5 кораблей. Кроме парусного корабля «Львов» на учете у польских теплоходцев появятся судна «Тернополь» и «Вильнюс».

Тем временем Бжезинский считает, что новые названия пароходов не станут противоречивыми в политическом плане. Сообщается, что в польском арсенале уже 5 лет находится корабль «Львовские орлята».

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