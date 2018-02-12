12.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Поляки осадили украинского майданщика: Зачем нужны ваши революции, если в результате нищета?

Киевский политолог Сергей Белашко высмеял недавнее интервью не нашедшего после Евромайдана места у властной кормушки экс-депутата Верховной Рады националиста Олеся Дония. Тот сетовал, что на одном из форумов в Польше никто не смог дать ответа на вопрос, в чем «перемога» украинских революций, если в результате них украинцы стали жить только хуже.

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«Я читал вчера интервью с Олесем Донием. Надо отдать ему должное – он хорошо характеризует ситуацию, как все происходит. Правда, почему-то его деятельность только помогает усугублению всей этой ситуации. Но диагноз он ставит правильно.

Врач поставил диагноз: гайморит. И начал скальпелем в носу ковырять, смотреть, что там получится, вылечит – не вылечит.

Так вот, он рассказывал как на каком-то форуме в Польше все восхищались какие украинцы молодцы, у них там три революции – «на граните», потом «оранжевая», потом Евромайдан, все революции победили, они идут по пути демократизации… Это все рассказывает Доний в интервью. А потом какой-то старичок польский, еще из основателей «Солидарности», который еще Валенсе ключи гаечные подавал, говорит:

«Подложите друзья, когда вся эта ваша борьба за свободу начиналась, в Польше средняя зарплата была на 30 долларов ниже, чем тогда еще в УССР, а сейчас у нас средняя зарплата в три раза выше. Кому же нужны такие революции, такие революционеры и такие победы?».

Ну, эту тему замяли, съехали, начали снова «трали-вали, свободу не остановить». Но мне этот дедушка запомнился, я для себя не нахожу ответа», — язвительно отметил Белашко.