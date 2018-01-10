10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Поляки похвастались, что вдвое увеличили поставки газа Украине

В 2017 году Польша увеличила экспорт природного газа на Украину в два раза — до 700 млн кубометров, сообщает польская нефтегазовая компания PGNiG.

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С августа 2016 года по декабрь 2017 года польская PGNiG поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров», — говорится в сообщении компании.

«Продажи газа на украинский рынок успешны благодаря нашей продуманной и гибкой ценовой политике… Наши поставки привлекательны, потому что они не только конкурентоспособны, но и надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта», — похвастался вице-президент PGNiG Мачей Вожняк.

Напомним, в правительстве Польши рассчитывают поставлять на Украину до 8 млрд кубометров газа в год, в том числе по газопроводу Baltic Pipe. В июне главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe.

В декабре 2017 года в Украину впервые пришел сжиженный газ из США. Он был доставлен через терминал в Польше и ГТС.

Украина уже третью зиму не импортирует газ из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали реверсом исключительно из стран ЕС.

По данным Укртрансгаза, всего в этом году из словацкого, венгерского и польского направлений транспортировано 14,1 млрд кубометров, что на 26,8% больше чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС.