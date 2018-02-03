03.02.2018, Москва, Николай Кузнецов

6 408 просмотров

Поляки разрабатывают акты по отчуждению украинских земель

По мере того, как Украина будет слабеть экономически и политически, Польша будет подготавливать юридические основания, чтобы забрать некогда принадлежащие ей земли, которые на данный момент входят в состав Украины.

Об этом в эфире телепередачи «Право голоса» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По моему мнению, поляки к этому вопросу подходят очень рационально, пытаясь конвертировать историческое прошлое, которое сейчас доминирует на Украине. Они пытаются перевести прошлые события в конкретные, реальные вещи.

В период «Майдана» на Украине они активно поддерживали всю идеологию митингующих, включая Бандеру. На тот момент это их устраивало. Через год в Польшу прилетел господин Трамп и пообщался с высшим руководством страны. И вдруг через неделю господин Качинский выступает с жёстким заявлением по поводу Бандеры, что Польша больше не намерена терпеть героизацию националистов», − рассказал Спиридон Килинкаров.

Также экс-депутат Рады рассказал, какие планы на ближайшее будущее разработала Польша касаемо отчуждения украинских земель.

«Поляки очень жёстко лоббируют свои интересы: сначала они принимали совместные резолюции, чтобы успокоить Украину, потом они приняли закон о наказании за отрицание бандеровских преступлений. Следующим этапом будет признание геноцида украинцами польского населения, далее последуют финансовые претензии, после чего – территориальные претензии к Украине.

По мере того, как Украина будет слабеть политически и экономически, они этим воспользуются в любой момент, недаром они сейчас готовят законодательную базу и общественное мнение поляков, чтобы забрать часть украинских территорий», − рассказал бывший украинский депутат.