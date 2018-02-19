19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Поляки заиграли в прежнюю дуду: Россия — «агрессор», а санкции нужно сохранить

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за сохранение санкций против России как «государства-агрессора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом Чапутович заявил в интервью телеканалу wPolsce, передает «Польское радио».

«Мы считаем, что Россия является агрессором, санкции нужно сохранять, а на форуме Совета безопасности ООН нашим лозунгом является укрепление международного права», — сказал Чапутович.

Он также заявил, что Россия должна «немедленно вернуть полякам обломки самолета Ту-154М», на котором под Смоленском в 2010 году разбился президент Лех Качиньский.

«Их нужно немедленно вернуть полякам. Также между нами ведутся споры на исторические темы», — сказал глава польской дипломатии.

По словам Яцека Чапутовича, Россия также недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском союзе касательно газопровода Nord Stream 2, а также союза с США.

«В связи с этим нет шансов на какие-то кардинальные, близкие отношения, однако это не означает, что эти отношения должны быть заморожены», — подчеркнул Яцек Чапутович.