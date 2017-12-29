29.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Помилованный Путиным Чийгоз вывалил компромат на окружение Порошенко

В запрещенном в РФ Меджлисе обнародовали порцию «зрады» — среди нынешних депутатов «Блока Петра Порошенко» и украинских чиновников есть люди, помогавшие Крыму вернуться в состав России.

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Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз,помилованный недавно президентом Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть люди, которые сегодня в Киеве, и тоже способствовали подготовке этих штыков. Я не зря привожу пример 2004 года, когда, например, такой маргинальный Союз воинов-афганцев,уже в 2004 году закрыл площадь Ленина в Симферополе и выступал против Майдана здесь, в Киеве. У меня на суде, стенограмма сейчас выйдет, прочитаете, кто организовывал там. На самом деле, в том числе, Куницын», — назвал меджлисовец фамилию депутата из фракции БПП.

Также он прошелся по нынешнему директору Национальной общественной телерадиокомпании Украины, экс-министру курортов и туризма Крыма Александру Лиеву.

«Или, например, возьмите персонаж, который сегодня тоже где-то здесь пристроился в Киеве. Лиев, если не ошибаюсь. Ему орден дали Николая II, вручали на Южном берегу. Это был мальчишка, который выполнял приказы, выезжал с Антимайданом, когда они блокировали мирную акцию, автопробег был в Крым. Штыки готовились гораздо раньше. А потом, когда эти штыки были готовы и ситуация созрела, вдруг они поняли, что эти штыки еще и их самих могут порвать», — сказал Чийгоз.