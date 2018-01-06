06.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Помни чужинец – тут хозяин украинец! Грузины со скандалом покидают ВСУ

«Грузинский Легион» в полном составе покидает 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ из-за конфликта с командованием, отдававшим «преступные приказы», в результате которых карательное подразделение понесло потери.

Об этом сообщает пресс-служба «Грузинского Легиона» в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

В обращении также говорится о произволе со стороны командования 54-й бригады и давлении на офицеров «Грузинского Легиона». Всем, кто попытается распространиться о деталях операции, повлекшей потери, включая раненых, украинское командование угрожает санкциями, вплоть до депортации из Украины.

«Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона)», – сообщает пресс-служба.

«Памьятай чужынэць — тут господар украинэць» 🙂 С удовольствием наблюдаю истошный вой «Грузинского легиона» — этих шакалов, вонючих джентльменов удачи, ср***х мародеров, любителей легкой наживы, спустившихся с Кавказских гор прямо на кровоточащий Донбасс.

У них забрали всё заработанное непосильным трудом расово правильные воины света из ВСУ. Мало того, грозят депортацией. А х*** вы хотели, генацвале? Это конкуренция. Это не лето 2014, когда награбленное на Донбассе не успевала «Новая почта» отправлять.

С тех пор вы не продвинулись ни на шаг — все ваши вожделенные сокровища под контролем ЛДНР. Пиз***те по домам, а то вскоре вас будут убивать в драке за консерву и бутылку ваши вчерашние побратимы. Перемог на всех не хватает. Украинский Боливар не выдержит двоих», — язвительно комментирует ситуацию луганский журналист Игорь Орцев.