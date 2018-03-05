05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Помощь от США пришла слишком поздно — киевский дипломат

Украинский дипломат разразился критикой в адрес США, которые не стали оказывать Украине существенной военной помощи.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-спикер МИД Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соединенные Штаты стали страной, которая принудила Украину к ядерному разоружению. Именно США стояли за решением Киева отказаться от ядерного оружия и за Будапештским меморандумом. Именно США должны были быть первой страной, которая пришла бы на помощь Украине после российской агрессии и аннексии Крыма. И тот факт, что только сейчас, через четыре года после того, как Крым включен в Российскую Федерацию, они начинают нам предоставлять вооружение — это, несомненно, очень неактивное участие со стороны США в урегулировании конфликта.

Я думаю, что если страна предоставляет кому-то гарантии вместо ядерного вооружения, то должны бы быть совсем другого уровня и санкции и действия. Это слишком поздно, этого слишком мало — США должны были действовать значительно более активно и значительно более агрессивно», — заявил Филипчук.