 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Попавший в списки на обмен украинский пулеметчик обещает продолжить участие в карательной операции


Один из удерживаемых в ЛНР украинских участников конфликта в Донбассе перед отправкой из Луганского СИЗО к месту запланированного на сегодня обмена пленными заявил о желании вновь пойти на службу в ВСУ.

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Об этом с места события передает корреспондент Луганского информационного центра.

«Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь (в ряды ВСУ), продолжу службу по контракту служить», — сказал подлежащий обмену разведчик-пулеметчик 92-й механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов.

«Мы в принципе, находились на боевом посту, мы не убийцы какие-нибудь», — добавил он.

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