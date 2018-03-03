03.03.2018, Киев, Михаил Рябов

2 810 просмотров

«Попрыгай, дебил! Съеб**ся, на**й, п***с!» — новые ролики разгона Михомайдана

Боевики АТО публикуют в социальных сетях новые ролики сегодняшнего разгона остатков Михомайдана полицией. На одном из видео запечатлена сцена, как некоего «ветерана войны с Россией», получившего травмы в ходе столкновения с силовиками, положили на носилки, а в это время правоохранители застегивают ему наручники.

«Побратимов» такие действия полиции возмутили, и они принялись кричать на силовиков, требуя показать удостоверения и лица, спрятанные за балаклавами.

«Резкий, да? Попрыгай! Попрыгай, дебил! Съеб**ся, на**й, п***с!» — кричал один из боевиков полицейскому в маске.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте