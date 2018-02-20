20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина

Попытка Киева подменить план Путина провалилась


На проходившей на днях Мюнхенской конференции по безопасности тема актуализации вопроса, связанного с появлением в Донбассе миротворцев, стала основной для украинской делегации, пишет в «Известиях» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Автор полагает, что в Киеве, видя прогресс в диалоге помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, попытались перехватить инициативу и затруднить дальнейший поиск компромисса по линии Россия–США.

Эксперт, анализируя подготовленные украинской делегацией специально для Мюнхена предложения по миротворцам, приходит к выводу, что эта инициатива противоречит Минским соглашениям, поскольку в документе вообще не говорится о прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском, а также отсутствует пункт о необходимости получения согласия на миссию миротворцев со стороны ДНР и ЛНР.

«Закономерно, что вопрос границы между ДНР, ЛНР и Россией фактически фигурирует как основной и от него авторы инициативы предлагают отталкиваться для реализации политического трека, что напрямую противоречит последним договоренностям Суркова и Волкера о необходимости параллельности процессов по трекам безопасности и политики», — обращает внимание политолог.

Он также отмечает, что тема миротворцев для Донбасса совершенно неоднозначно была воспринята многими политиками и экспертами на мюнхенской конференции. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что необходим больший прогресс в выполнении Минских соглашений, но сказал, что не уверен в возможности реализации плана с миротворцами. В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль четко заявил: «Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции».

«Иными словами, инициативы Украины и ее союзников не привели к широкому обсуждению среди стран, вовлеченных в урегулирование конфликта. Идея подменить миротворческую инициативу президента России Владимира Путина украинским вариантом не сработала. Как следствие, базовым остается российский проект о введении контингента для обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ. Он и будет дальше обсуждаться представителями США и России и, скорее всего, станет основой для дальнейшей реализации Минских соглашений», — резюмирует Денисов.

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