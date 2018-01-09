09.01.2018, Одесса, Михаил Рябов

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Порошенко атаковал Киево-Печерскую Лавру, чтобы добиться лояльности на выборах

Вчерашний агрессивный пикет националистов группировки С14 у ворот Киево-Печерской Лавры – попытка давления властей на УПЦ МП накануне президентских выборов, где Петр Порошенко рассчитывает сохранить свое кресло на второй срок. Ситуация покажет, готова ли Киевская митрополия не идти на договоренности с временщиками.

Об этом в своем блоге рассуждает главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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«Мы, конечно же, понимаем: акции С14 — это фактически неформальные мероприятия СБУ. То есть, начавшаяся с первых дней 2018 года травля Православной Церкви — не случайность, а хорошо спланированная кампания.

Вместе с тем, думаю, что разговоры о том, что, мол, государство хочет разжечь религиозную войну, не вполне справедливы. Государство попросту хочет подвинуть Церковь в ряде вопросов, среди которых основным, думаю, будет лояльность Церкви на предстоящих выборах. По понятным причинам, вопрос надо решить именно в 2018 году. Схема стандартная: наезд — торги — сделка.

С14, как и все эти ваши «Обериги» и прочие наци-шавки тявкают ровно для этого и в рамках этой нехитрой концепции. Когда сделка состоится — они заткнутся.

Вопрос заключается лишь в том, пойдёт ли Церковь на сделку или нет. С одной стороны — при её весе и авторитете в обществе о чём-то договариваться с временщиками вроде бы как нелогично. С другой стороны, временщики здесь и сейчас локально способны создать Церкви массу проблем — в первую очередь, материальных и институциональных.

Так что эта ситуация — важный тест и для режима, и для Церкви», — пишет Ткачев.