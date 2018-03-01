01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко больше не президент

Президент Украины Петр Порошенко сконцентрировал в своих руках всю полноту власти, причем, в отличие от Януковича, изменившего Конституцию, действует умнее.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил оппозиционный политик, депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко определяет врагов, Порошенко назначает абсолютно всех, он определяет суммы на закупки для украинской армии и при этом за все неудачи отвечает не он. И мы живем в парламентской республике. Знаете, Янукович пытался сделать конституционный переворот, отменив конституционную реформу, а этот тупо пишет под себя абсолютно все законы. И раздает взамен за лояльность должности «Народному фронту». Все делает Порошенко, он главный, он царь, он больше не президент, он монарх. Он решил — этого назначил, все себе подчинил, но ни за что не отвечает. Ни за военные потери, ни за коррупцию», — заявил Мураев.