02.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Украина

Порошенко бросил вызов Андерсену и Мюнхаузену


В ходе последней пресс-конференции, неожиданно проведенной президентом Украины Петром Порошенко, не прозвучало каких-либо заслуживающих внимание тезисов.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Эксперт отметил, что Порошенко убедительно звучал и жестикулировал, но выглядел не очень хорошо, что демонстрировало его одутловатое лицо и увеличившиеся мешки под глазами.

«По сути, из того, что сказал, очень трудно вычленить что-то такое, ради чего стоило весь этот огород городить. Если положить перед собой текст и попробовать бросить общий взгляд, то это будет нечто среднее между гениальными творениями бессмертного сказочника Андерсена и не менее бессмертного выдумщика барона Мюнхаузена. Станет ли текст этой пресс-конференции бессмертным, будут наши потомки судить, но боюсь, что они даже не будут ознакомлены с этим текстом», — убежден политолог.

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