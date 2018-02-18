18.02.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, ЕС, Украина

Порошенко будет в шоке: Немцы и норвежцы едут в ДНР


19-20 февраля Донецкую Народную республику посетят политики и общественники из Германии и Норвегии.  Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В понедельник, 19 февраля 2018 года, под патронатом МИД ДНР в Республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии. Основная цель визита – развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и Донецкой Народной Республикой», –сообщили в дипведомстве.

В составе делегации ожидается председатель фракции партии Левые (Die Linke) в регионе Оснабрюк, руководитель проекта Народная дипломатия Германии Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель немецкой гуманитарной организации «Asorix e.V» Стефан Брем, представитель гуманитарной организации «Счастливые дети Германии» Андреас Фрауэнштайн, представитель общественной организации «Народная дипломатия» в королевстве Норвегия Хендрик Вебер.

В МИДе также отметили, что гости ДНР планируют возложить цветы к памятнику «Погибшим гражданам Донецкой Народной Республики» в парке Ленинского комсомола и посетить Республиканский травматологический центр. По окончанию мероприятий ожидается большая пресс-конференция.

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