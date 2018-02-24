24.02.2018, Донецк, Михаил Рябов
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Донбасс, США, Украина, Экономика коллапса

Порошенко дал Трампу гигантскую взятку


Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк объявил о «перемоге» — миллиардном контракте на закупку в США тепловозов General Electric. Победные реляции чиновника выглядят вдвойне абсурдно, если учесть, что ранее подобную технику производили в Луганске, теперь потерянном для Украины, отмечает в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

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«Шкиряк празднует тот факт, что Украина заплатит GE миллиард баксов за локомотивы, которые раньше Украина производила сама. И это называется «настоящим успехом и признанием» Украины! Или Шкиряк думает, что это GE Украине миллиард заплатит за свои же поезда?» — язвительно комментирует эксперт.

Издание Financial Times уточняет, что сделка с General Electric – фактически, еще один шаг по поддержке экономики штата Пенсильвания за счет Украины. Ранее Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом объявил о покупке Киевом пенсильванского угля на 80 миллионов долларов. Локомотивы для Украины также будут также производиться в Пенсильвании.

«Этот штат играл критическую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента», — напоминает Financial Times.

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