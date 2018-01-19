19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко думает, что обвёл Россию вокруг пальца

Украина приняла скандальный закон «о деоккупации» только сейчас, поскольку вполне использовала все свои выгоды от Минских соглашений и может позволить от них полностью отказаться. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Богдан Беспалько.

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«Давайте вспомним атмосферу, в которой принимались соглашения «Минск-2». Это дебальцевский котел и угроза взятия Мариуполя. Ополченцы могли дойти на западе едва ли не Одессы. Украине нужно было выиграть время. При этом само перемирие она не соблюдала, но наказания за это не несла. За это время Украина смогла стабилизировать линию фронта, смогла нарастить армию, продвинуться в пропагандистской войне, выпросить американское оружие», — сказал Беспалько.

При этом он обратил внимание на то, что закон, несмотря на агрессивный характер, сохраняет возможности ведения бизнеса, как с Россией, так и с ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация несколько шизофреническая. С одной стороны, Россия – страна-агрессор, с другой – война ей не объявляется. Она остается самым большим инвестором, договор о дружбе с ней не разрывается. Они не хотят потерять прибыль и окончательно озлобить население, которое едет туда на заработки. От 5 до 7 млн въездов в год на территорию России. ЛДНР объявлены «оккупационными администрациями», но не террористическими организациями, чтобы сохранялась возможность с ними торговать», — сказал Беспалько.