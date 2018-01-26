26.01.2018, Давос, Михаил Рябов

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Порошенко фантазирует: санкции США вернут Крым и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за поддержку и введение санкций против российских резидентов госсекретаря США Рекса Тиллерсона на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

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«Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить де-оккупацию Донбасса и освобождения Крыма», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он также дал понять, что обмен пленными был одной из главных тем переговоров спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия об освобождении остальных заложников и об освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России», — сказал Порошенко, поблагодарив американцев за помощь во время предыдущего обмена.

«Мы договорились, что этот процесс сейчас будет продолжен», — добавил украинский президент.