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Порошенко грозится разоружить националистов
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что намерен изменить национальное законодательство, чтобы облегчить полиции борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Об он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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«Незаконные формирования, имеющие незарегистрированное оружие, обеспечивают дестабилизацию общественной жизни. Когда вы увидели «Национальные дружины» на Крещатике, каждый из вас чувствовал себя безопаснее? Монополия на оружие принадлежит государству», — сказал Порошенко.
Он грозит ответственностью всякому, кто носит незарегистрированное оружие.
«Если кто-нибудь будет использовать незарегистрированное оружие, за это будет неотвратимое ответственность. Я требую этого от правоохранительных органов. Я намерен изменить законодательство, которое обеспечит действия полиции», — сказал Порошенко.
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