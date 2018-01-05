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05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Компромат, Политика, Украина

Порошенко и Коломойский устроили на Мальдивах новогодний обмен компроматом


Президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники на Мальдивах, где также был замечен олиграх Игорь Коломойский.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный украинский адвокат Андрей Смирнов.

«Позвонил знакомый, сообщил, что Президент Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей, среди которых был замечен Игорь Коломойский. Поздравления, фейерверк и рождественский обмен взаимным компроматом», — написал юрист.

Впрочем, через некоторое врем он отредактировал свой пост, убрав оттуда упоминание о Коломойском, уточнив, что у его знакомого возникли сомнения относительно присутствия олигарха.

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