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Порошенко и Коломойский устроили на Мальдивах новогодний обмен компроматом
Президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники на Мальдивах, где также был замечен олиграх Игорь Коломойский.
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Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный украинский адвокат Андрей Смирнов.
«Позвонил знакомый, сообщил, что Президент Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей, среди которых был замечен Игорь Коломойский. Поздравления, фейерверк и рождественский обмен взаимным компроматом», — написал юрист.
Впрочем, через некоторое врем он отредактировал свой пост, убрав оттуда упоминание о Коломойском, уточнив, что у его знакомого возникли сомнения относительно присутствия олигарха.
Метки: Андрей Смирнов, Игорь Коломойский, компромат, Мальдивы, Петр Порошенко
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