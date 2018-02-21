21.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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Украина

Порошенко и Турчинов пытаются «замести следы»: Международный трибунал неизбежен


Вчерашнее подписание Петром Порошенко скандального закона «О реинтеграции» Донбасса – попытка легализовать «задним числом» использование Вооруженных сил против граждан Украины – жителей Донбасса, чтобы впоследствии украинский президент и его предшественник Александр Турчинов смогли избежать ответственность на международном трибунале.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики.

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«Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса» для того, чтобы избежать ответственности за совершенные в период с 2014 по 2018 год военные преступления. Чтобы к Порошенко и Турчинову не было вопросов у международного трибунала. Думаю, это им не поможет — они военные преступники, поощряющие геноцид Донбасса.

По сути, закон разрешает применение армии против мирных жителей Донбасса, которых Киев все ещё считает своими гражданами. Очевидно, что это незаконно. Это против Конституции Украины, также противоречит Минским соглашениям», — сказал Бондаренко.

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