26.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Порошенко идёт на печальный антирекорд

Режим Петра Порошенко обогнал предшественника Виктора Януковича по показателям наращивания внешнего долга. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешний долг растет ускоренными темпами. В этом году он вырос на 3,9 млрд долларов (по состоянию на 1 ноября).

Нынешняя власть много говорила, что при Януковиче набрали много внешних долгов, так уже Порошенко опередил своего предшественника по многим характеристиками, и по внешнему долгу в том числе.

Менее чем за 4 года при новой власти внешний долг вырос на 13 млрд долларов, а при Януковиче, которого критиковали за то, что быстро набираются внешние долги, он вырос на 10 млрд долларов. Темпы увеличиваются.

Но, если сравнить с президентством Ющенко, то при нем внешний долг еще больше вырос – на 14,4 млрд долл. Но он пробыл в каденции 5 лет, — так что у Порошенко еще есть все возможности обогнать и Ющенко, и стать лидером в наращивании внешнего долга», — сказал эксперт.