21.02.2018
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Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Украина

Порошенко лихорадочно зачищает следы преступлений в Донбассе


Законом о так называемой «реинтеграции» Донбасса, который подписал президент Порошенко, Киев пытается оправдать совершенные против жителей востока Украины преступления, однако это намерение обречено на провал.

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Об этом в комментарии ТАСС заявил депутат Верховной рады прошлых созывов, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

«Так называемый закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» противоречит конституции Украины. Закон наверняка будет оспорен в Конституционном суде и рано или поздно отменен, после чего Порошенко, Полторака и Турчинова будут судить в украинском суде за преступления против собственного народа. Их попытка сегодня с помощью этого закона задним числом придать фейковую законность уже совершенным преступлениям обречена на провал», — убежден политик.

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