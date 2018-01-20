20.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко мешает восстановлению связей России и ЕС. Рискует доиграться

В этом году произойдет сближение России м Европы, возобновление политико-экономических связей между ними и, как следствие, возрастет давление на Украину, чья политика идет вразрез интересам Евросоюза. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, позиция Украины — это «яблоко раздора», которое уже надоело делящим его сторонам.

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«Одна из проблем, которая мейнстримом будет проходить на протяжении 18-го года, это поиск и сближение Европы и России. Не случайно все чаще ведущие европейские политики говорят о переходе к политике уступок. Позиция Украины в данном случае — это позиция раздора. Значит, для того, чтобы навязать политику уступок, придется работать с Украиной. Вплоть до смены правящей политической элиты», — заявил Ермолаев.