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06.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Россия, Украина

Порошенко морит голодом корабелов Николаева, чтобы крейсер «Украина» не достался России


Задолженность Укроборонпрома перед Николаевским государственным судостроительным заводом (бывшим заводом имени 61 коммунара) составила более 115 млн грн. Об этом в эфире телеканала «Николаев» рассказал председатель профсоюзного комитета завода Николай Головченко.

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«В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн грн. С ноября 2014 года задолженность перед теми  работниками, кто остался, составляет более 50 млн грн. Некоторым людям должны по 200 тыс грн. Это пенсионеры, они боятся, что если уволятся, о них сразу же забудут», — сказал Головченко.

На заводе осталось 585 работников. Они несколько раз перегораживали трассы в Николаеве, но безрезультатно. Люди требуют, чтобы власти продали ракетный крейсер «Украина» проекта 1164, но власти боятся, что покупателем окажется Россия.

«Денег от продажи крейсера хватило бы на погашение задолженности перед рабочими, но пока мы слышим только обещания», — сказал Головченко.

Крейсер «Украина» (бывший «Адмирал флота Лобов») — в 1993 году вошёл в состав ВМС Украины, решение о его достройке было принято в 1998 году, но ввести его в строй Украина не смогла, и потому крейсер стоит у пирса, некогда готовый на 95 %. В 2010 году командование ВМФ РФ изучало возможность покупки недостроенного корабля. В 2017 году президент Украины принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом.

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