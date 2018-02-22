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Порошенко наложил в штаны после допроса Турчинова и Авакова
Президент Украины Петр Порошенко испугался лично присутствовать на суде по делу о «госизмене Януковича» из-за адвоката беглого экс-президента.
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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил защитник Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Суд признал необходимым допрос свидетеля Петра Порошенко. Он дал свое слово о том, что будет лично выступать в суде. Но решение о его допросе, я обращаю внимание, принималось когда был государственный бесплатный адвокат. Я думаю, что власть рассчитывала, что адвокаты государственные и останутся представлять интересы Виктора Януковича, поэтому подобное решение было принято. Когда посмотрели на допросы политиков, когда увидели суть вопросов, их смысл и направление защиты, я понял, что было принято решение эту ситуацию переиграть и максимально оградить свидетеля Порошенко от неудобных вопросов защиты», — заявил Сердюк.
Как сообщал «ПолитНавигатор», суд над Януковичем неожиданно превратился в сбор доказательств по обвинению майданщиков.
Метки: Виталий Сердюк, Дело Януковича, Петр Порошенко
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