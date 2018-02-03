03.02.2018, Киев, Игорь Петров
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История, Политика, Скандал, Украина

Порошенко напомнили, что Украина раньше Польши приняла закон о бандеровцах


Решение Сената Польши об ответственности за героизацию бандеровцев стало еще одним шагом на пути обострения украинско-польских отношений.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очень болезненное и прогнозируемое решение. Сегодня в Украине пытаются «смазать» это решение, говоря о том, что США и Израиль критикуют его, но они критикуют не украинскую часть этого решения, только то, что касается Холокоста, то определение, которое дается в законодательстве. Но ни США ни Израиль не критикуют то, что Сенат вслед за нижней палатой утвердил закон, который теперь скорее всего, вступит в силу, о том, что теперь те, кто будут героизировать украинских правых, УПА, Бандеру, ОУН, могут попасть под следствие инициированное Институтом национальной памяти Польше и не просто отделаются штрафом, но и могут получить реальный срок заключения до трех лет», — обратил внимание эксперт.

Он согласен, что польский закон ограничивает свободу слова, но указывает, что похожие ограничения, вплоть до преследования по закону предусмотрены действующим с 2015 года на Украине законом «Об увековечении памяти борцов за независимость Украины».

«Я оставил в Фейсбуке президенту вопрос: «Может, это польское решение станет и началом нашего диалога?» Потому что мы также создали государственную идеологию, обсуждение которой не допускается. Больше того, это государственная идеология меньшинства. Политизация истории и со стороны Польши и со стороны Украины сегодня привели к глубочайшему кризису в украинско-польской истории за последние 70 лет. Польша из украинского адвоката превратилась в украинского прокурора. Скорее всего, ситуация и в дальнейшем продолжит обостряться», — прогнозирует Бортник.

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