22.01.2018, Москва, Олег Кравцов
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Порошенко нарушил публичную клятву


Западные СМИ подтверждают, что с украинской стороны в ходе конфликта в Донбассе используются подразделения, которые практически не контролируются Киевом.

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Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отметивший, что Москва выступает за то, чтобы все стороны в Донбассе отвели вооружения с линии противостояния.

«Есть множество свидетельств ваших коллег, в том числе из Би-би-си, других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа «Азова» и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают. Пример тому — блокада, которую они объявили и которая была осуждена президентом Украины Петром Порошенко.

Он публично клялся ликвидировать эту блокаду (она полностью противоречит минским договоренностям), направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой. После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду, — напомнил Лавров. — Поэтому стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон».

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