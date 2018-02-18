18.02.2018, Киев, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

«Порошенко нас предал!» — Марш боевиков АТО, выживших в Дебальцевском котле


Украинские военнослужащие, попавшие в  2015 году в котел под Дебальцево на Донбассе, провели сегодня в Киеве марш в центре Киева. Несколько десятков ветеранов АТО прошли небольшой колонной от Киевской госадминистрации до Софиевского собора.

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«Дети должны учиться на наших примерах и не повторять наши ошибки. Компромисса с врагами быть не может. С этими же флагами мы пройдем по Дебальцево, Луганску и Донецку, Ялте и Бахчисараю. Оккупированы не только территория, но и сознание людей. Наша задача их реинтегрировать», — сказал, обращаясь к «побратимам», Александр Данилюк.

Характерно, что другие ветераны Дебальцева предпочли не называть своих фамилий в общении с журналистом радио «Свобода».

«Нас предал президент. Зеленый коридор, который он нам обещал, обернулся таким, что многие там и остались», — сказал ветеран, представившийся Володей.

В дебальцевском котле погибли 179 украинских военнослужащих.

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