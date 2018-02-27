27.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

3 970 просмотров

Порошенко нашел новый повод для пиара на Донбассе

Закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса, принятый Радой, изначально не был направлен на мирное урегулирования конфликта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Нам надо понимать логику: когда данный закон принимался, он был призван, с одной стороны, исполнять роль своеобразной «дымовой завесы» для власти, то есть, предоставил возможность некоторым ура-радикальным группам закрыть темы про Минские соглашения. Власть пыталась этим законом решить проблему ура-радикальных групп. Это было всё сделано с расчётом на то, что удастся закрыть критику того, что приняв этот закон, власть под давлением запада пытается делать какие-то шаги к мирному урегулированию, например, принятие осенью закона о продлении особого статуса», – заявил Якубин.

Кроме этого, политолог подчеркнул, что переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и представителя Госдепа США Курта Волкера также имеют определённый прогресс.

«С другой стороны, принятие этого закона было нужно Петру Алексеевичу для того, чтобы пиариться, что он закончил «АТО». Это было одно из его обещаний президентской компании в 2014 году. Теперь он по праву сможет говорить о том, что закончил «АТО», как и обещал», – подытожил политолог.