 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Компромат, Коррупция, Россия, Украина

Порошенко наваривается на схеме поставок ВСУ российских грузовиков


Подконтрольный близким к Петру Порошенко автозавод «Богдан» поставляет украинской армии машины, собранные из российских деталей. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «Богдан», ставший основным поставщиком грузовиков в украинскую армию, закупает основу для машин у белорусского «МАЗа», который, в свою очередь, собирается из российских запчастей.

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«Вы знаете, что у нас по оборонному заказу главный поставщик автомобильной техники — это «Богдан». Большегрузные автомобили. Не «КрАзы», которые производятся в Украине (украинская компания, изначально всегда была поставщиком армии и поставляет в армии, наверное, 100 государств мира), а «Богдан», который своих автомобилей таких не производит. Но он закупает в Беларуси МАЗы, прикручивает здесь колеса и поставляет эту технику уже через себя в армию. При том, что самое циничное, что в Беларуси основной поставщик всех комплектующих — это Россия. По сути, мы через МАЗы белорусские, которые завозит сюда «Богдан», дотируем российскую экономику и российский бюджет», — заявил Лещенко.

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