Порошенко назначил в КС судью, помогавшему Януковичу узурпировать власть

28.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины своим указом назначил бывшего депутата Партии регионов Сергея Головатого судьей Конституционного суда Украины.

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Текст соответствующего указа опубликован на сайте украинского президента.

В свою очередь экс-замглавы администарции президента Януковича, юрист Андрей Портнов напомнил несколько пикантных подробностей из биографии новоиспеченного судьи КС.

«Фигурант известен тем, что в 2010-2011 гг практически жил в администрации Януковича и выполнял все мелкие поручения её чиновников, — пишет Портнов в своем блоге. — А чтобы особенно понравиться Януковичу и занять хоть какой-нибудь важный пост, функционер ещё и принял участие в разработке, продвижении, а затем и личном подписании Конституционного представления об отмене Конституции 2004 года (узурпация Януковичем власти), которое сейчас расследуется ГПУ и по которому ряд людей арестовывали и разыскивали.

Кроме того, фигурант ещё и лично проголосовал за Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму, чем создал условия для потери Украиной Крыма. Теперь он понадобился Президенту Порошенко в Конституционном Суде. При такой биографии с ним даже не обязательно здороваться. Можно сразу дергать за хвост, звонить и давать поручения».

Отметим, что при Ющенко Головатый был министром юстиции, но после победы Януковича перебежал к регионалам.