|1 100 просмотров
Порошенко назначил в КС судью, помогавшему Януковичу узурпировать власть
Президент Украины своим указом назначил бывшего депутата Партии регионов Сергея Головатого судьей Конституционного суда Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Текст соответствующего указа опубликован на сайте украинского президента.
В свою очередь экс-замглавы администарции президента Януковича, юрист Андрей Портнов напомнил несколько пикантных подробностей из биографии новоиспеченного судьи КС.
«Фигурант известен тем, что в 2010-2011 гг практически жил в администрации Януковича и выполнял все мелкие поручения её чиновников, — пишет Портнов в своем блоге. — А чтобы особенно понравиться Януковичу и занять хоть какой-нибудь важный пост, функционер ещё и принял участие в разработке, продвижении, а затем и личном подписании Конституционного представления об отмене Конституции 2004 года (узурпация Януковичем власти), которое сейчас расследуется ГПУ и по которому ряд людей арестовывали и разыскивали.
Кроме того, фигурант ещё и лично проголосовал за Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму, чем создал условия для потери Украиной Крыма. Теперь он понадобился Президенту Порошенко в Конституционном Суде. При такой биографии с ним даже не обязательно здороваться. Можно сразу дергать за хвост, звонить и давать поручения».
Отметим, что при Ющенко Головатый был министром юстиции, но после победы Януковича перебежал к регионалам.
Метки: Андрей Портнов, Конституционный суд Украины, Петр Порошенко, Сергей Головатый
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.