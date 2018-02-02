02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Доходы политиков, Россия, Украина

Порошенко не рискнул судиться с «Ашаном» в России


Принадлежащая президенту Порошенко корпорация «Рошен» судится с торговой сетью «Ашан» на Украине за использование торговой марки «Киевский торт», но закрывает глаза на то, что торты с аналогичным названием этой же сетью продаются и в России.

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На этот казус обращает внимание «Коммерсант». Как пояснили изданию в российском «Ашан», торговая сеть не является правообладателем упаковки «Киевского торта» — торты вместе с коробками закупаются у поставщика.

На российском рынке, по словам представителя ритейлера, «Ашан» также продает «Киевские торты», однако в России претензий к сети со стороны Roshen пока не поступало.

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