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Порошенко не рискнул судиться с «Ашаном» в России
Принадлежащая президенту Порошенко корпорация «Рошен» судится с торговой сетью «Ашан» на Украине за использование торговой марки «Киевский торт», но закрывает глаза на то, что торты с аналогичным названием этой же сетью продаются и в России.
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На этот казус обращает внимание «Коммерсант». Как пояснили изданию в российском «Ашан», торговая сеть не является правообладателем упаковки «Киевского торта» — торты вместе с коробками закупаются у поставщика.
На российском рынке, по словам представителя ритейлера, «Ашан» также продает «Киевские торты», однако в России претензий к сети со стороны Roshen пока не поступало.
Метки: АШАН, Бизнес Порошенко, киевский торт, Рошен
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