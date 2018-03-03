03.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко не Янукович: Жёсткая зачистка остатков Михомайдана у Верховной Рады

Утром в субботу украинские силовики зачистили палаточный лагерь под Верховной Радой, организованный и возглавляемый до высылки из страны беглым грузинским экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Движение «Освобождение», в состав которого входят боевики АТО — ветераны батальонов «Айдар», «Донбасс», «Правый сектор» и др., сообщило, что на зачистку лагеря было брошено около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следует отметить, что штурму несколько дней подряд предшествовали выступления с трибуны Верховной Рады представителей партии Петра Порошенко, которые заявляли, что получают многочисленные жалобы киевлян на «маргиналов», чьи палатки препятствуют проезду машин по улице Грушевского и являются причиной автомобильных пробок.

За последние месяцы акции у Верховной Рады действительно стали малочисленными. Кроме того, месяц назад из палаточного городка своих функционеров отозвала партия Саакашвили. В итоге на подмогу боевикам АТО сегодня с утра жители столицы не пришли.

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«На момент штурма в палаточном городке было примерно семьдесят активистов движения «Освобождение». Спецназовцы били их, несмотря на то, что среди них были женщины. Некоторых активистов они уже без сознания тянули по снегу в автозаки, в которые «упаковали» остальных наших единомышленников и отвезли в Печерский райотдел полиции Киева. Также на момент атаки в лагере было трое народных депутатов, но это никак не повлияло на планы спецназовцев и их отношение к активистам движения», — говорится в сообщении боевиков.

После подавления сопротивляющихся полиция и коммунальщики приступили к разбору палаточного городка.

В полиции же уверяют — митингующие сами спровоцировали силовиков, которые выполняли решение суда и должны были обыскать городок.

«С утра полиция по решению суда должна была проводить следственные действия, осмотр и обыск палаток, о чем были уведомлены те лица, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до смотровой площадки площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины… У нас есть информация о шестерых лицах, которые были в палаточном городке и обратились за помощью. Пострадали четыре работника полиции, легкие травмы получили. Задержаны 50 человек, доставлены. С ними работают следователи», — заявил в эфире телеканала 112 глава нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас активисты «МихоМайдана» собирают своих сторонников возле Печерского райотдела полиции, где находятся большинство задержанных.

«Ребятам «шьют» очередное уголовное дело и будто бы в рамках этого дела проходил утренний «обыск» городка. Другого способа ликвидировать городок у них, видимо, не нашлось… Сейчас мы должны мобилизоваться для защиты активистов, которых упрятали за решетку! Туда уже выехали адвокаты! Власть совершила преступление, и должна за это ответить», — заявляют в партии Саакашвили.