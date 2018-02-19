19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко облажался на Западе

В США и Евросоюзе уже перестали верить Петру Порошенко, постоянно врущему и не выполняющему свои обещания. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, такие лозунги он слышал от ведущих политиков во время недавней поездки на Запад.

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«Я проехал весь мир — только что был в США, перед этим — в Берлине, перед этим в Брюсселе. Они мне говорят: «Вы пошли уже на то, что начали репрессии. Мы уже не имеем доверия к вашему руководству и даже к президенту. Почему? Потому что обещается одно, а вы действуете наоборот. И мы видим, репрессивная машина начинает набирать обороты».

Это дают и руководители государств, и политики, и политологи иностранных государств… Уже неоднократно указывали на это и известные политики, и тут мы говорим не только о Байдене, например, а уже и официально говорят и глава аппарата президента США, советник по вопросам национальной безопасности, заместитель госсекретаря…

Евросоюз высказывает свою позицию, ряд лидеров стран относительно того, что начинаются репрессии… Международные организации, которые следят за нарушениями прав человека, фиксируют, что мы опустились в этих форматах до последних стран, где царит авторитаризм и диктатура», — заявил Маломуж.