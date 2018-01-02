02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко обнародовал хит-парад своих любимых песен на украинской мове

Петр Порошенко обнародовал семь украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2017 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский президент опубликовал плейлист на своей страничке в Facebook.

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Среди них, в частности песни таких исполнителей и групп, как Onuka, Pianoboy, Riffmaster, DakhaBrakha, Тина Кароль, Hardkiss и Марш новой украинской армии, выполненный известными рок-музыкантами.

Он уверяет, что благодаря введенным квотам на украинский язык на радио и ТВ украинская музыка получила новый мощный толчок к развитию.

«Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке», — написал Порошенко.