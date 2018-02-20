20.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Порошенко объявил боевиков Майдана «бесстрашными рыцарями с брусчаткой»

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал обращение по случаю т.н. дня «Героев Небесной Сотни» — годовщины расстрела боевиков Евромайдана, где назвал погибших «бесстрашными рыцарями», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пикантность ситуации состоит в том, что сегодня многие из «побратимов» воспеваемых Порошенко боевиков воспринимают самого президента как предателя идей Майдана и открыто грозят ему новой «революцией».

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«День Героев Небесной Сотни − это день памяти наших отважных соотечественников, которые ценой собственной жизни дали возможность Украине быть независимым, демократическим, открытым миру государством, а всем нам − возможность самим создавать свое будущее.

С гордостью и благодарностью отдаем дань уважения тем, чьё самопожертвование стало залогом победы Революции Достоинства, торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками нас сломить.

Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов «русского мира».

Есть только один правильный путь − освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Сохраняя приверженность идеалам достоинства и свободы, мы должны утверждать национальное единство, развивать демократическую сильную и процветающую страну, укреплять наше войско и высоко ценить каждое мгновение жизни в независимой европейской Украины», — объявил Порошенко.