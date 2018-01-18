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18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

Порошенко официально предложил Раде уволить Гонтареву


Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на сайте парламента зарегистрирован проект постановления № 7500 от 18.01.2018 об увольнении Гонтаревой В.А. от должности Председателя Национального банка Украины. Сейчас сам текст постановления на сайте ВР отсутствует.

Также Глава государства представил проект постановления № 7501 от 18.01.2018 о назначении Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

Ранее народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко сообщил, что на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якова Смолия.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию еще 10 мая минувшего года и подала его президенту Порошенко.

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