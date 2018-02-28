28.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Порошенко подленько захихикал, вспомнив о Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, что он разочаровался в Михаиле Саакашвили, которого пригласил после Евромайдана руководить Одесской областью

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«Я был, как и большинство, очарован перспективами, которые пан Саакашвили мог принести в Украину. Я пытался ему для этого создать все возможности. Никто больше не имел таких возможностей, чтобы продемонстрировать результаты. Результаты отсутствовали. Кто знает, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, их сам разрушил. Я не думаю, что он сейчас счастлив, но это его проблемы», — сказал Порошенко, хихикнув.

По его словам, когда он получил обращение «от соответствующих компетентных органов» о нарушениях, которые были во время получения Саакашвили гражданства, у него «не было другой модели действий, как приостановить гражданство».

«Вопрос реадмиссии в Польшу после нарушения закона, которое было совершено Саакашвили и группой других лиц при пересечении границы было проведено юридически безупречно», — подчеркнул Порошенко.