20.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко покинул Украину по документам оперативного прикрытия

Скандальный отдых президента Украины Петра Порошенко и его семьи на Мальдивах обрастает новыми скандальными подробностями.

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Стало известно, что Порошенко и его семья действительно могли покинуть Украину по чужим документам, пишет киевская интернет-газета «Страна».

Источник издания в украинских спецслужбах сообщил, что президентская семья имеет на руках так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.

«Гелетей [шеф Госохраны] написал в СБУ письмо под грифом секретно, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ. По этим паспортам Порошенко и его семья покинули Украину», — сообщил источник.