31.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко положил свой жадный глаз на последний крупный актив угольно-газовой генерации

Активы многих украинских предприятий, выставленных на продажу в этом году, искусственно занижены.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд предприятий доведены до такого состояния, что их активы могут быть искусственно занижены, и они могут пройти по процедуре малой приватизации. Если ФГИ и Кабмин придерживаться своих обещаний выставлять все публично и обо всем сообщать за 35 — 40 дней, как это прописано в законодательстве, все желающие не пропустят объекты. Самое интересное, о чем мало говорят – сами объекты, которые будут продавать», — обратил внимание эксперт.

Он также затронул тему Одесского припортового завода, отметив, что 20 лет после независимости оно было прибыльным предприятием, а в последние четыре года вдруг оказалось в числе убыточных, хотя считается одним самых современных химпредприятий на Украине, к тому же имеющее хорошую логистику.

«На фоне его забывают о «Центрэнерго». У «Центрэнерго» есть финплан, утвержденный Кабмином, там выручка 16 миллиардов гривен. Чистая прибыл заложена 170 миллионов. Так что мне кажется, что в этом году будет попытка в первую очередь продать «Центрэнерго» В прошлом году Украина получила от приватизации 3 с небольшим миллиарда гривен. В основном это была продажа блокирующих пакетов структурам, которые связаны с самым богатым человеком страны. Поэтому, мне кажется, за «Центрэнерго» будет вестись борьба. Это последний крупный актив угольно-газовой генерации», — заявил Блинов.