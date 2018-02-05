05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко получил черную метку от Сороса

Сразу несколько неприятных сигналов прозвучали для Украины из стран, которые в Киеве за последние годы привыкли считать надежными союзниками, пишет «Коммерсант».

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Так, отмечается в публикации, президент США Дональд Трамп так и не нашел времени для встречи с Петром Порошенко на экономическом форуме в Давосе, хотя украинские власти уже успели анонсировать переговоры двух лидеров.

Кроме того, указывает газета, старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд, в последние годы плотно занимавшийся Украиной, в одном из последних интервью заявил: «Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии граждан».

Киевский политконсультант Дмитрий Джангиров полагает, что такого рода заявления не сулят ничего хорошего Порошенко.

«Заявления Ослунда — коллективная точка зрения западных кругов, отвечающих за Украину. Для Порошенко это очень серьезно, это фактически черная метка — и от мировых финансовых институтов, и лично от Джорджа Сороса. Что касается нынешней администрации США, то ее представители не хотят даже встречаться с президентом Украины. Ему как бы говорят: вам все передаст Волкер», — сказал Джангиров.