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Порошенко пообещал Путину помочь
Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148 под Москвой.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент Украины выразил соболезнования главе государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы», — цитирует Пескова ТАСС.
Речевой самописец Ан-148, разбившегося в Подмосковье, серьезно поврежден. В нем даже не хватает деталей, которые необходимы для извлечения информации. Самолет был построен на Украине.
Как сообщал «Политнавигатор», о телефонном разговоре Путина и Порошенко первым сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в администрации президента Украины. Утверждалось, что разговор, состоявшийся по инициативе Порошенко был «не коротким», речь шла об обмене пленными.
Ранее соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе выразил у себя в «Твиттере» министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Украинские подписчика в ответ осыпали его оскорблениями и выражали радость по поводу гибели россиян.
Метки: Владимир Путин, Дмитрий Песков, катастрофы Ан-148, Петр Порошенко
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