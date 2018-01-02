02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко пообещал украинцам пушки вместо масла и оружие из США

В этом году военный бюджет нищей и выживающей лишь благодаря иностранным кредитам Украины составит рекордные за все годы независимости 86 млрд гривень, а США предоставят летальное вооружение.

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Об этом написал Петр Порошенко в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

“Военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства”, — отметил Порошенко.

В комментариях к записи Порошенко обращает на себя внимание топорная работа президентских пиарщиков, имитирующих «всенародную поддержку» Петра Порошенко.