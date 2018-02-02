02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко попиарился на освобождении из плена в Ливии четверых украинцев

Четверо украинцев сегодня, 2 февраля, вернулись домой после многих лет в плену в Ливии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев», — написал он.

В Ливии в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов. Еще в мае прошлого года МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.