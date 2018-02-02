02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 456 просмотров
Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Порошенко попиарился на освобождении из плена в Ливии четверых украинцев


Четверо украинцев сегодня, 2 февраля, вернулись домой после многих лет в плену в Ливии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев», — написал он.

В Ливии в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов. Еще в мае прошлого года МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть