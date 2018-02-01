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Порошенко предложили бежать, пока не грохнули
Порошенко следовало бы искать себе преемника, который гарантирует ему сохранение жизни, а не заниматься давлением на журналистов.
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Об этом в своем блоге заявил украинский журналист-расследователь Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так он прокомментировал выезд из страны журналиста Игоря Гужвы и его прошение о политическом убежище в Австрии.
«Игорь Гужва вынужден выехать в Австрию из-за преследования режимом Порошенко. Хотя, зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать я уже не понимаю. Лучше посвятить силы поиску преемника, который сможет гарантировать хотя бы физическую неприкосновенность и какие-то средства на выживание. Будущего в этой стране нет у Порошенко, а не у Гужвы или любого другого журналиста», — заявил Дубинский.
Метки: Александр Дубинский, Игорь Гужва, Петр Порошенко
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