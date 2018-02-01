01.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Преследования журналистов, Скандал, Украина

Порошенко предложили бежать, пока не грохнули


Порошенко следовало бы искать себе преемника, который гарантирует ему сохранение жизни, а не заниматься давлением на журналистов.

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Об этом в своем блоге заявил украинский журналист-расследователь Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так он прокомментировал выезд из страны журналиста Игоря Гужвы и его прошение о политическом убежище в Австрии.

«Игорь Гужва вынужден выехать в Австрию из-за преследования режимом Порошенко. Хотя, зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать я уже не понимаю. Лучше посвятить силы поиску преемника, который сможет гарантировать хотя бы физическую неприкосновенность и какие-то средства на выживание. Будущего в этой стране нет у Порошенко, а не у Гужвы или любого другого журналиста», — заявил Дубинский.

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