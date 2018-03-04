04.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Пропаганда, Украина

Порошенко приказал ВСУ «укрепляться», чтобы быть готовыми «освобождать» Донбасс


Украинский президент Петр Порошенко дал указание ВСУ укреплять войска, чтобы те смогли «освободить» Донбасс.

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Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написал президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ следует укрепить так, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории», – написал Порошенко.

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