04.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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Порошенко приказал ВСУ «укрепляться», чтобы быть готовыми «освобождать» Донбасс
Украинский президент Петр Порошенко дал указание ВСУ укреплять войска, чтобы те смогли «освободить» Донбасс.
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Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написал президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ следует укрепить так, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории», – написал Порошенко.
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18:03 3 мартаУкраина готовится к конфискации активов «Газпрома»
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17:43 3 мартаВо втором по населению городе ДНР впервые со времён СССР запустили круглосуточное водоснабжение
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17:34 3 мартаУкраинцы понесли потери при попытке прорвать оборону ДНР
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18:23 4 мартаАхеджакова раскритиковала Украину: на Майдане умирали не за то, чтобы запрещать въезд россиянам
18:10 4 мартаПод Москвой разбился автобус с украинцами. Двое погибших
14:25 4 мартаВолкера в Москве свели к нулю
23:01 3 мартаВнезапно: Украинцы ликуют от действий «Газпрома»
21:19 3 мартаУкраинская пропагандистка признает, что Стокгольмский арбитраж мог быть подкуплен
19:01 3 мартаПрощай, немытая, и здравствуй… И вентиль газа приоткрой!
18:03 3 мартаУкраина готовится к конфискации активов «Газпрома»
13:40 3 мартаГубернатор: Предприняты все меры, чтобы не допустить масштабные пожары в Иркутской области
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