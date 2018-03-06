06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина, Финансы

Порошенко «прижал» санкциями четыре российских банка


Петр Порошенко подписал указ, который вводит санкции против четырех банков с российским капиталом относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении администрации президента в соцсети.

“Президент Петр Порошенко подписал Указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года ”О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — говорится в сообщении.

В частности, санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в ОАО “Сбербанк”, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, ОАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Соответствующие санкции наложены на банки на один год. Контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБОУ Александра Турчинова.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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