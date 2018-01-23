23.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко признался: Писал расписки для ФСБ

Президент Украины Петр Порошенко признался на закрытом совещании, что писал расписки для российской ФСБ. Об этом со ссылкой на источники среди украинских политиков заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

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«Мои знакомые украинские политики рассказывают, что, когда Порошенко проводил совещание по поводу этого скандала, он был в печали и возмущен. Но, тем не менее, как рассказывают, признался: было, писал, но не помню что. Поэтому у меня нет сомнений в том, что он будет эти бумаги отправлять на графологическую экспертизу. Она укажет, что это его рука. Насколько я понимаю, в этом деле под названием «Лолита» могут всплыть еще дополнительные документы», — сказал Царев в эфире Интернет-канала «Политвера».

Он также предположил, что информацию о новогоднем отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах распространил опальный олигарх Игорь Коломойский.

«Насколько я знаю, там он встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским. Может, поэтому произошла утечка», — сказал Царев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», политолог Ростислав Ищенко уверен, что за скандалом с расписками Порошенко, которые были опубликованы грузинским телеканалом «Рустави-2», стоят люди Коломойского.