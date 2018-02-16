16.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко проигрывает России из-за жадности, лени и украинской мовы

Украинское Минобороны проигрывает на всех фронтах информационной войны, поскольку экономит на переводчиках для своих СМИ. Об этом в эфире радио «Зброя.UA» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Малясов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проигрываем России, потому что в США, в Германии, в той же самой Москве не знают украинский язык, знают русский и английский. Мы упускаем этот момент, мы не работаем на английском языке, мы не работаем на русском языке. Почему Минобороны не ведёт англоязычные издания? Почему не вкладываются в англоязычные передачи? Почему журналисты за счёт волонтёров, за счёт собственных средств не могут переводить украиноязычные издания для того, чтобы ознакомить иностранцев?» – сокрушается Малясов.